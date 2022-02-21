Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 4. galibiyetini aldı. Ligin 18. haftasında deplasmanda İzmit Belediyespor ile karşılaşan Sarı Kırmızılı ekip, salondan 60-53’luk galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 18 maçta 17 maç oynayan 13 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 4 kez de kazanan taraf oldu. Sarı Kırmızılı takım, Elazığ İl Özel İdarespor, Galatasaray , Antalya 07 Basketbol ve İzmit Belediyespor takımlarını mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki puanını 21 yapan Bellona Kayseri basketbol takımı, 19.haftada evinde Nesibe Aydın’ı konuk olacak.