Bellona Kayseri 8. mağlubiyetini aldı

11 hafta sonrasında hanesine 12 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol, iç sahada Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor’u mağlup ederken İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Adana Basketbol, Nesibe Aydın, Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyespor ve Botaş maçlarını ise kaybetti.

Bellona Kayseri 10 maçta 760 sayı üretirken potasında 790 sayı gördü. Sarı Kırmızılılar, 13 Aralık 2020 Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

İHA