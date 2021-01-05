Bellona Kayseri 4.kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 4. galibiyetini aldı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 4. galibiyetini aldı. Ligin 15. haftasında sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Sarı Kırmızılı ekip, 80-75’lık skorla kazanmayı başardı.

15 maçta 11 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 4 kez de kazanan taraf oldu. Daha önce sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor ve Beşiktaş maçlarını kazanan Sarı Kırmızılılar, dördüncü galibiyetini yine iç saha maçında aldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 5 sayı farkla mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol, yeni yıldaki ilk galibiyetini aldı.

Ligdeki puanını 19 yapan Sarı-Kırmızılılar 16.haftada deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak.

Tyasha Harris damgası

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol ligin 15.hafatsında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u yenerek dördüncü galibiyetini alırken Tyasha Harris 29 sayı üreterek maça damgasını vurdu.

Maçın en skorer ismi olan Harris’i Bellona Kayseri Basketbol’da 18 sayı ile Kalani Browni 14 sayı ile Melis Gülcan, 10 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ, 5 sayı ile Zeynep Öykü Kalbisağde ve 4 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti. Sezon başından beri takımın sayı yükünü çeken Tyasha Harris toplam 309 sayı ile zirvede yer aldı.