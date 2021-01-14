PFDK, Belhanda'ya yönelik sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle Galatasaray Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 32 bin 500 TL para cezası verdi. Gaziantep FK'dan Jefferson'a 3, Kasımpaşalı Haddadi'ye ise 2 maç ceza kararı verildi

1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 10.01.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR'ın, 09.01.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu OUSSAMA HADADI'nin, 11.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YUKATEL DENİZLİSPOR başkanı ALİ ÇETİN'in, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş. görevlisi CEM EMİROĞLU'nun, ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/1-c maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, görevlisi CEM EMİROĞLU'nun gerçekleştirdiği ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/2. maddesi gereğince ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 32.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 10.01.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ve protokol tribününde yer alan mensuplarının oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 10.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

8- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 11.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

9- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü sporcusu SALİH SEYİS'in, 10.01.2021 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü görevlisi CEM GEZİCİ'nin, 10.01.2021 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübünün, .01.2021 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına aykırı hareket etmeleri ve T alanında bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübünün, görevlilerin müsabaka görevlisine akreditasyon kartlarını göstermemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü idarecisi CAN SAYGILI'nın, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü görevlisi HAKAN GÖKKAYA'nın, akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü görevlisi HAKAN GÖKKAYA'nın, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü görevlisi TURAN İLYAS YAĞLI'nın, akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MUĞLASPOR Kulübünün, 10.01.2021 tarihinde oynanan KOZAN SPOR FK-MUĞLASPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında takım doktorunun ateş ölçümlerinin gözetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- MUSTAFA GÜL'ün, PFDK'nın 20.04.2017 tarih, 2016-2017/961E /580 K sayılı kararı hakkında yargılamanın iadesi talebinin REDDİ ile ÖNCEKİ KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu