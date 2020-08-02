Galatasaray'ın bu sezon istediği randımanı alamadığı ve elden çıkarmak istediği Faslı orta saha Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı. Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın orta sahaya yüksek profilli bir oyuncu istediği ve Belhanda için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray 5 milyon Euro istiyor

Sampnews24'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın bu transfer için 5 milyon Euro bedel belirlediği ve bu bedeli verecek kulüplerin Belhanda ile görüşmesine izin vereceği belirtildi. Galatasaray, Belhanda'yı 10 milyon Euro karşılığı Dinamo Kiev'den almıştı



