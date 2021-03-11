Galatasaray beIN SPORTS'ta verdiği röportajda yönetimi eleştirmesi nedeniyle futbolcusu Belhanda'nın sözleşmesini feshetmişti. Peki, bu durum sonrası neler yaşanacak? Avukat Burak Alcan Belhanda'nın sözleşme feshi ile alakalı Fanatik'in sorularını yanıtladı...

AV. Burak Alcan'ın Galatasaray'ın Belhanda'nın sözleşmesini feshetmesine dair yorumu...

Galatasaray Spor Kulübü tarafından Futbolcu Younes Belhanda’nın Transfer Sözleşmesinin, “7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve saygınlığına zarar veren beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık hareket etmesi sebebiyle” tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiği duyurulmuştur. Yönetim yapılan açıklamada Transfer Sözleşmesine ve FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesine aykırılık sebebiyle futbolcunun sözleşmesine haklı nedenle son verildiğini açıklamıştır.

Ayrıca medyada paylaşılan bilgilere göre kulüp tarafından iç tüzüğün ihlali sebebiyle 355.000,00 Euro bedelinde tazminat talep edildiği de bilinmektedir.

Kulüp yönetimlerine verilen tek taraflı fesih hakkının kullanılabilmesi için, haklı bir sebebin varlığı ve sebebe ilişkin somut delilin olması gerekmektedir. Kulüp Yönetimlerinin fesih hakkını son çare olarak uygulayıp uygulamadığı, futbolcunun birden fazla ihlali söz konusu ise daha önce uyarılıp uyarılmadığı da feshin haklı olup olmadığı incelenirken önem arz etmektedir.

Fesih Kararının FIFA’ya Taşınması Halinde

İç Tüzük gereği bu tarz aykırılıklarda futbolculara para cezası uygulanabilmektedir. Younes Belhanda tarafından fesih kararının FIFA’ya taşınması halinde, Yönetimin para cezası dışında, sözleşmeyi tek taraflı derhal feshetmesi, son çare ilkesi özelinde değerlendirilecektir. İhlalin ağırlığı ve sonuçları göz önüne alındığında feshin haklılığı incelenecektir.

Galatasaray’ın Usule Uygun Hareket Etmiş Olup Olmaması

Galatasaray Kulübü tarafından Younes Belhanda'nın yönetmeliğe ısrarla aykırı davrandığı iddiası ile sözleşmenin feshedildiği duyurulmuş olsa da; daha önceki ihlallerin usule uygun olarak tutanak altına alınıp alınmadığı veya bu ihlallere karşı futbolcunun savunmasının alıp almadığının da feshin haklılığı konusunda oldukça önem arz ettiği kanaatindeyim.

FIFA’nın daha önceki tek taraflı fesihlerde futbolcular lehine karar verdiği dikkate alındığında, Younes Belhanda’nın başvuruda bulunması halinde FIFA’dan gelecek karar doğrultusunda Galatasaray'ın haksız fesih sebebiyle tazminat ödemesi de söz konusu olabilecektir.



