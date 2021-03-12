Yönetimin Younes Belhanda ile yollarını ayırması, tüm futbol dünyasında yankı buldu. Hollanda’nın Algemeen Dagblad gazetesi gelişmeleri “Türkiye’de garip bir kovulma: Zemini eleştirmesinin ardından Galatasaray Belhanda’yı kapının önüne koydu” başlığıyla yayınladı. Faslı oyuncunun bir dönem top koşturduğu Almanya’da Westdeutsche Allgemeine Zeitung’da “Televizyon röportajının ardından oyuncunun İstanbul kulübündeki 3.5 yıllık dönemi sona erdi” ifadelerini kullandı.

Küçük düşürücü ifadeler

Brezilya’dan Globo Esporte konuyla ilgili haberini “Galatasaraylı futbolcu kulübünün sahasının durumunu eleştirdi ve kovuldu” başlığını kullanarak yayınladı. Arap dünyasına seslenen Al Jazeera “Kulübün imajına zarar verdiği gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi” şeklinde lanse etti. Fransa’da L’Equipe gazetesi “Türkiye’deki çalkantılı döneminin ardından kötü bir son yaşayan Belhanda, kulübü küçük düşürücü ifadeler kullandığı için gönderildi” satırlarına yer verdi. (Skorer)