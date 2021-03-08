Galatasaray’ın Faslı kanat oyuncusu Younes Belhanda, dün akşamki Sivasspor mücadelesine ilk 11’de başladı. Hücum hattında mücadeleci bir görüntü çizse de takımına gol ya da asist katkısı yapamayan tecrübeli futbolcu, 72. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı. 31 yaşındaki oyuncu, mücadele sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Türk Telekom Stadı’nın zemininin performanslarını olumsuz etkilediğini söyleyen Belhanda, yönetime çattı. Yıldız isim, “Böyle bir zeminde geri dönmek çok kolay değil. Biz Galatasaray’ız. Galatasaray yöneticileri burada bir çözüm bulmak zorunda... Bizim burada futbol oynadığımızı biliyorlar. Instagram’da, Twitter’da ya da basında ne yazdığına bakmamalılar. Stadın bakımıyla ilgilenmeliler” ifadelerini kullandı.





Tercüman çevirmedi

Belhanda’nın yayıncı kuruluş mikrofonlarına Fransızca yaptığı bu çıkış sonrasında kulüp tercümanı, deneyimli oyuncunun sözlerinin tamamını çevirmedi. Sadece, “Zemin, oyunumuzu kötü etkiliyor. Instagram’da Twitter’da, gazetelerde sahanın koşullarını görüyorsunuz. Zemin daha iyi olmalı. Hatta Florya’daki antrenman sahamız bile buradakinden çok daha iyi. Gerekirse dünyanan en iyi bahçivanlarının tutulup zeminin düzeltilmesi gerekiyor” bölümü aktarıldı.







