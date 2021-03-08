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Belhanda'dan yeni açıklama: Tüm yönetime saygı duyuyorum

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından zemin ile alakalı açıklamaları sırasında kulüp yönetimine eleştirilerde bulunduğuna dair yorumlar hakkında konuştu. Belhanda konu ile alakalı sosyal medya hesabından açıklama paylaştı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

08 Mart 2021, Pazartesi 23:32 Son Güncelleme:
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Belhanda'dan yeni açıklama: Tüm yönetime saygı duyuyorum

Younes Belhanda, "Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" ifadelerini kullandı



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