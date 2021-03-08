Belhanda'dan yeni açıklama: Tüm yönetime saygı duyuyorum
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından zemin ile alakalı açıklamaları sırasında kulüp yönetimine eleştirilerde bulunduğuna dair yorumlar hakkında konuştu. Belhanda konu ile alakalı sosyal medya hesabından açıklama paylaştı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
Younes Belhanda, "Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" ifadelerini kullandı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1369018583393607681