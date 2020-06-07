Galatasaray’da Belhanda’nın satış süreci konusunda somut adımlar atılmaya başlandı. Faslı yıldızın menaceri, geçtiğimiz hafta görüştüğü iki Katar kulübünün ardından, bu kez de Suudi Arabistan pazarına açıldı. Daha önce Sarı-Kırmızılı kulüpten Bafetimbi Gomis’i 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağlayan Al Hilal, bu kez de gözüne Belhanda’yı kestirdi. Hem ligde hem de Asya’da şampiyonluk isteyen takımın teknik direktörü Razvan Lucescu, bu transferin gerçekleşmesi için yönetime ısrarlı şekilde talepte bulundu. Bunun üzerine gerçekleşen görüşmede, Faslı yıldıza yıllık 5 milyon Euro garanti ücret teklif edildi.

Yine de bir mesaj bekliyor

Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret kazanan Belhanda, menacerinin kendisine getirdiği bu son teklife, “Önümüzdeki 8 maç bitsin, konuşalım, netleştirelim” karşılığını verdi. Galatasaray formasıyla üst üste iki şampiyonluk yaşayan ve bu sezonu da mutlu sonla tamamlamak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, her şeye rağmen Florya’dan, “Kal, bizimle devam et” mesajı bekleyecek.

Terim onay verecek, çünkü...

Her ne kadar teknik patron Fatih Terim, Belhanda’dan her fırsatta övgüyle bahsetse ve ona sahip çıksa da özellikle sezonun ikinci yarısında 10 numarasını yedek kulübesine çekti. Ayrıca mevcut kadroda yeni transferlere kaynak sağlamaya en yakın isim Belhanda konumunda. Mutabakat gerçekleşirse 9-11 milyon Euro arasında bonservis geliri bekleyen Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlerin maliyetini bu parayla karşılayacak. Fatih hocanın da işte bu sebeple Belhanda’nın gidişine onay vereceği, gelen haberler arasında.

Metin Karabaş