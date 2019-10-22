Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Real Madrid'i konuk ederken dakikalar 66'yı gösterdiğinde tansiyon yükseldi. Yaptığı pas hataları nedeniyle taraftara saç baş yoldurtan Younes Belhanda'yı Fatih Terim, 66. dakikada kenara aldı.

Faslı 10 numara oyundan çıkarken, Türk Telekom Stadı'nda ıslık sesleri yükseldi. Sezon başından beri taraftarın hedefindeki isim olan 29 yaşındaki oyuncu, taraftara sert tepki gösterdi ve çok ağır küfürler sarf etti.

Ağıza alınmayacak küfürler etti!

Kameralar Belhanda'ya yakın çekim çekim yakarken Faslı oyuncunun, Galatasaraylı taraftarlara, Si**y*m sizi. O*o*pu ç*c*ğu sürüsü dediği gözlendi.

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