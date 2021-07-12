Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'a transfer olan Younes Belhanda, açıklamalarda bulundu.

Faslı futbolcu, Galatasaray 'daki ayrılış süreciyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevaplamak istemedi. 31 yaşındaki yıldız, eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili ise, "Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye dışındaki kulüplerden teklifler aldım. Adana Demirspor Başkanı bana geldiğinde çok fazla düşünmeden teklifi kabul ettim. İmza attıktan sonra Fatih Terim beni aradı ve 'Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Ben de 'Bir problem olursa sizi ararım' dedim" ifadelerini kullandı.









"Balotelli iyi bir insan"

Belhanda, Fransız ekibi Nice'in ardından Adana'da bir kez daha takım arkadaşı olduğu Mario Balotelli ile ilgili de "İnsanlar Balotelli'yi tanımadığı için hakkında konuşuyor ama o iyi bir insan" dedi.