Belhanda’da flaş gelişme

Galatasaray taraftarının akıbetini büyük merakla beklediği Younes Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Faslı yıldızın, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılmayı kabul ettiği, bununla alakalı olarak menaceri aracılığıyla yönetime bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun transfer işlerini yürüten William D’Avila, bir süredir Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle temas halindeydi. Eğer Galatasaray cephesi bonservis konusunda beklediği teklifi alırsa, bu transferin gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bonservis beklentisi 10 milyon Euro civarında.