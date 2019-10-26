Belhanda yerine Hakan Çalhanoğlu

Devre arası transfer operasyonu için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray’ın, sürpriz bir takviye hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İtalyan yayın organı Calciomercato’da yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, Milan’a tam 6 milyon Euro’luk resmi bonservis teklifinde bulundu. Milli futbolcuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtilen İtalyan kulübünde, buna karşın sportif işleri yöneten eski futbolcular Zvonimir Boban ve Paolo Maldini ikilisinin, bu teklifi düşük bularak geri çevirdiği ifade edildi. Haberde, Galatasaray’ın daha cazip bir teklif getirmesi halinde, Milan’ın transfere onay vereceği belirtiliyor.

Bir kez daha görüşecekler

Galatasaray cephesinin, mevcut kadrodaki oyuncu satış durumu ve elde edilecek gelire göre, Milan’la bir kez daha masaya oturmayı planladığı da gelen haberler arasında. Teknik direktör Fatih Terim’in, hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda oynayabilen 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu’nu mutlaka kadrosunda görmek istediği bildirildi.

Yine Araplar’a önerilecek

Finansal Fair-Play gereği sattığı oyuncu bedeli kadar bonservisli transfer yapabilen Galatasaray’da plan; taraftarın gözünden düşen Belhanda’yı yollayıp, ondan gelecek parayla operasyonu gerçekleştirmek. Geçtiğimiz sezon devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Al İttihat’la anlaşan Faslı futbolcu, Terim’in onay vermemesi üzerine Galatasaray’da kalmış ve bir şampiyonluk daha yaşamıştı. Tarafların Belhanda için tekrar masaya oturması bekleniyor.

'Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım'

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz haftalarda FANATİK’e verdiği özel röportajda çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı. Milli yıldız, “Galatasaray ve taraftarına her zaman sempatim oldu. Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile Galatasaraylı. İleride ne olur bilemem ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana” diyerek, olası bir transfer için de açık kapı bırakmıştı.