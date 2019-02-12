Belhanda yeni Gomis'ini buldu

Trabzonspor maçında attığı iki golle yıldızlaşan Younes Belhanda, geçen sezon Gomis’le beraber oynadığı günlerdeki müthiş performansını hatırlattı.

12 Şubat 2019, Salı 06:23
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Belhanda yeni Gomis'ini buldu

Trabzonspor ile ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada, Belhanda’nın gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anı olmuştu. Sarı-Kırmızılılar 10 kişi kalınca toparlanamamış ve sahadan 4-0 mağlup ayrılmıştı. Fatih hoca da maçtan sonra neden disiplinsiz davrandığını Belhanda’ya soracaklarını söylemişti. Faslı yıldız, rövanş maçında ise 90 dakikanın kahramanı olmayı başardı. Attığı 2 golün yanı sıra hücum oyuncularını yönlendirmesiyle tam not alan Belhanda, bir anlamda o günkü kırmızı kartı da affettirmiş oldu.

İlk defa kaleyi gördü

Ayrıca Belhanda’nın Diagne ile uyumu, geçen sezonki Gomis’li günleri hatırlattı. Faslı futbolcu, Diagne’nin açtığı koridorlar sayesinde kaleye hiç olmadığı kadar şut çekmeyi ve skor üretmeyi başardı.

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