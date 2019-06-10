Galatasaray’da şampiyonluktaki pay sahibi olan yıldızlar; Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için karar alındı. Sarı-kırmızılılarda ne Belhanda ne de Feghouli bir yere gitmeyecek. Cim-Bom’da Diagne ile beraber satılmaları halinde kulübe önemli bonservis kazandırmaları beklenen iki yıldız ayrılma fikrine sıcak bakmadıklarını yineledi.

Kulüp idarecileriyle görüşen Belhanda ve Feghouli, Galatasaray’da oynamaktan dolayı mutlu olduklarını, kesinlikle kariyerlerini sarı-kırmızılı forma altında sürdürmek istediklerini söyledi. Bu nedenle gelen tekliflere soğuk baktıklarının altını çizen Belhanda ve Feghouli, Galatasaray’daki aile ortamına dikkat çekerek, “Para değil huzur arıyorduk. Galatasaray’da bunu yakaladık” ifadelerini kullandı.

Müslüman olduklarını ve Türkiye’de çok mutlu olduklarını belirten futbolcuların, ayrıca Şampiyonlar Ligi faktörüne de dikkat çekerek, “Bir futbolcu için Şampiyonlar Ligi’nde oynamak büyük bir gurur. Galatasaray ile 2 sene üst üste bunu gerçekleştireceğiz” dedikleri kaydedildi. Galatasaray ile 2021-22’ye kadar sözleşmesi bulunan Feghouli, kulüpten 3 milyon 850 bin euro alırken, bonuslarla beraber kazancı 4.5 milyon euroya yaklaşıyor.

Belhanda ise Cim-Bom’dan 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alıyor. 2 sene dana mukavelesi bulunan Faslı futbolcunun da yine bonuslarla beraber kazancı 4 milyon euro civarında. Diğer taraftan özellikle her iki futbolcunun da Arap kulüplerinin tekliflerinin değerlendirmeleri için bunun neredeyse iki katına yakın bir öneriye ancak olumlu yanıt verebilecekleri konuşuluyor.

Kaynak: Skorer