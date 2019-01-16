Garry Rodrigues'i transfer eden Al-İttihad, Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda için de hamlesini yaptı.

Sarı-Kırmızılı kulübe 7 milyon Euro bonservis öneren Suudi Arabistan temsilcisi, Belhanda'ya ise yıllık 5.5 milyon Euro teklif etti. Sarı-Kırmızılı yönetim Al-İttihad'a net cevap vermedi ancak Belhanda'dan hamle geldi. Kupadaki Bolu maçı öncesi Florya'da Fatih Terim'İn kapısını çalan Faslı yıldız, 'Maddi açıdan baktığımızda çok iyi bir teklif aldım. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum'diyerek ayrılma talebini birinci ağızdan sözlü olarak iletti.

Kalırsan sezon sonunda kolaylık sağlarız

Fatih Terim'İn bu görüşmede Belhanda'yı takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. İmparator'un, 'Sana sezonun ikinci yarısında ihtiyacım var. Takım için önemli bir oyuncusun. Kalmanı istiyorum' dediği ve sezon sonunda transferine kolaylık sağlanacağının garantisini verdiği öğrenildi.

Forvet transferini hala resmiyete dökemeyen ve Fatih Terim'i zor durumda bırakan Sarı-Kırmızılı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcının takımda kalmasını istediği Belhanda için Al-İttihad'a vereceği cevap merak konusu. (Sabah)



