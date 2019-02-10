Belhanda: Şampiyonluğa inanıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada penaltıdan Diagne, 45 ve 51'inci dakikalarda ise Belhanda kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 30'uncu dakikada Rodallega'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasında puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise bu mağlubiyetle 33 puanda kaldı.

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Belhanda'nın maç sonu açıklamaları:

"En iyi maçım bu diyemeyiz. Başka maçlarda da iyi oynadım. İki gol attığım, iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan iki gol olur."

"Şampiyonluğa inanıyoruz. fark 6 puana indi ve 14 maç daha var. Bu yarışta biz de varız. Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz."