Belhanda oyun konsolunda vazgeçmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray takımı Madrid'e geldi.

Adolfo Suarez Madrid Barajas Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kafileyi Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı. Madrid'e eşi Fulya Terim ile gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, havalimanında takımı karşılayan az sayıda taraftarın isteğini geri çevirmeyerek, birlikte fotoğraf çektirdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı sarı-kırmızılı kafile, daha sonra havalimanından otobüsle kalacağı otele geçti.

Belhanda dikkat çekti

Bu sırada dikkat çeken isim ise Belhanda oldu. Tecrübeli futbolcunun havalanında kontrolden geçerken oyun konsolunu da yanında götürdü. O anlar ise objektiflere yansıdı.

Real Madrid-Galatasaray maçı TSİ 23.00'te başlayacak.



