Belhanda müthiş başladı

Akhisar maçında attığı golle Galatasaray’a kupayı getiren isim olan Younes Belhanda, hem sahada ortaya koyduğu performans ve gösterdiği azimle tam not aldı. Başarılı futboluna rağmen, disiplinsiz tavırları nedeniyle beklentilerin altında kalan Faslı futbolcunun, yeni sezon öncesi hiç olmadığı kadar iştahlı görüntüsü dikkat çekti. Adı hem geçen sezonun devre arasında hem de yaz aylarının başında satış listesinde yer alan Belhanda, şu sıralarda Fatih Terim’in 1 numaralı yıldızı konumunda. Gelen tekliflere rağmen oyuncusunun satışına izin vermeyen tecrübeli futbolcu, bu sezon Belhanda’ya çok güveniyor.

Tatilde bile çalıştı

Yıldız futbolcunun da Afrika Kupası sonrası tatilde bile idmanlarına devam ettiği, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurmak istediği öğrenildi. Terim, golcü transferi sonrasında birbiriyle çok iyi anlaşan Belhanda ve Feghouli ikilisinin veriminin çok daha fazla artacağını da düşünüyor.