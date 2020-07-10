Galatasaray formasıyla Alanya'da dalya diyen Younes Belhanda, sarıkırmızılı takım adına bugüne kadar 3'ü penaltıdan 13 gol ve 20 asiste imzasını koydu. Belhanda'dan önceki fenomen 10 numara Wesley Sneijder ise Galatasaray formasını giydiği ilk 100 maçta penaltısız tam 35 gol atmış ve 16 asist yapmıştı.

Sabah'ın haberine göre; Sneijder'i hâlâ unutamayan ve Belhanda'dan memnun olmayan sarı- kırmızılı taraftarları istatistikler haklı çıkardı. Skora katkı anlamında Faslı 10 numaradan çok üstün olan Sneijder, derbilerdeki golleriyle tribünlerin kalbine girdi. Büyük maçlarda sahadan silinen Belhanda'nın, Sneijder'den üstün olduğu tek konu ise gördüğü 4 kırmızı kart.

DINAMO KİEV'E 250 BİN EURO ÖDENECEK

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yapılan anlaşma gereği Belhanda'nın her 25 karşılaşma için 250 bin euro ödenecekti. Yıldız futbolcu, Alanyaspor karşısında 100. maçına çıktı ve sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibine 250 bin euro bonus ödeyecek.

Younes Belhanda, kariyerinde oynadığı takımlar içerisinde Montpellier'de 144, Dinamo Kiev'de 88, Nice'de 36 ve Schalke 04'de 17 resmi müsabakada forma giydi.



