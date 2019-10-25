Belhanda dert yandı: Çenem kırık bile oynadım

Real Madrid maçında oyundan alınırken ettiği küfürler sonrasında Younes Belhanda, G.Saray taraftarının hedefindeki isim oldu. Faslı oyuncu yerini Ömer Bayram'a bırakırken gelen ıslıkların ardından önce el hareketi yaptı ardından da Fransızca küfür ederek "O… Çocukları" diyerek sınırları aştı.

İYİ GÜNDE ALKIŞLAMIŞTINIZ!

Belhanda'ya tepkiler artarken, 29 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan özür diledi. "Biz büyük bir aileyiz" diyerek sözlerine başlayan Faslı yıldız şu ifadelerle pişmanlığını dile getirdi: "Futboldaki amacım fedakârca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim.''

'ÇENEM KIRIK BİLE OYNADIM'

BELHANDA, taraftara sosyal medyadan mesaj verirken yakın çevresine ise dert yandı. Son iki şampiyonlukta da katkısı olduğunu ve bunu yakın çevresi ile paylaşan deneyimli oyuncu, "Ben sakat sakat çok maça çıktım. Oynayamam diye bir şeyi hiç söylemedim. Hatta çenem kırıldı, yemek bile yiyemedim ama kırık çene ile oynuyorum" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

(Sabah)