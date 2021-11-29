Takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle Benfica ile oynanan lig maçına 9 kişiyle çıkabilen Belenenses için Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden açıklama geldi. Takımda Covid-19 testi pozitif çıkan 13 kişinin Omicron Varyantı geçirdikleri belirtildi.

Belenenses'in Güney Afrikalı oyuncusu Cafu Phete, milli takımı ile iki maça çıktıktan sonra Portekiz'e dönmüştü. Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden EFE'ye yapılan açıklamaya göre takımda 17 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken bunlardan 13'ü futbolcu ve teknik ekip kadrosundandı.

Covid vakaları nedeniyle Belenenses, ligdeki Benfica maçına 9 kişiyle çıkabilmişti. Ertelenmemesi tartışma yaratan maçta Benfica, 7-0 üstünlüğü yakaladığında Belenenses'in sahada sadece 6 oyuncusunun kalması ile maç da yarıda kalmıştı.