Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Belek turizm bölgesinde devam ediyor.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği ve bu yıl 18. gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Belek turizm bölgesindeki Titanic Golf Kulübü'nde devam ediyor. Turnuvada 11 ülkeden 55 oyuncu yer alıyor. Şampiyonada 11'i kadın toplam 30 Türk sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.

Oynanan şampiyonanın ikinci raundunun sonunda erkeklerde Rus golfçü Egor Eroshenko toplamda 140 (-4) vuruşla birinci, Danimarkalı golfçü Oliver Bredahl-Kjær ve İngiliz golfçü Oliver Claireaux 143'er (-1) vuruşla ikinci, Danimarka'dan Mads Roddik, Hırvatistan'dan Lucas Buerk, Malta'dan Andy Burg, Almanya'dan Lucas Kahl ile Danimarka'dan Kasper Nyland 144'er (par) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 138 (-6) vuruşla birinci, Hollandalı golfçü Lizzy Peeters 139 (-5) vuruşla ikinci, Milli sporcularımızdan Ayşe Demir 151 (+7) vuruşla üçüncü basamakta bulunuyor.

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