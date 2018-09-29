Belek’te avantaj Leon Kerem Açıkalın’ın

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve bu yıl 17.’si düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya Belek’te devam ediyor. Turnuva son iki yılda olduğu gibi bu yıl da, 2016 yılının ocak ayında kaybettiğimiz ve Türk golfünün gelişmesine önemli katkılarda bulunan merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç (MVK) adına düzenlenen şampiyonada, 22 ülkeden 75’i erkek toplam 108 sporcu mücadele ediyor.

Gloria New Course sahasında oynanan şampiyonanın üçüncü raundu olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu. Yarın kaldığı yerden devam edecek müsabakalarda erkeklerde milli sporculardan Leon Kerem Açıkalın toplamda 211 (-5) vuruşla liderliğe yükselirken, kadınlarda Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 213 (-3) vuruşla ilk basamaktaki yerini korudu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle erkekler kategorisinde oyunlarını tamamlayamayan 33 sporcu, mücadelelerine yarın sabah kaldığı yerden devam edecek. Üçüncü raund müsabakalarını tamamlayan kadınlarda, Litvanyalı golfçü Gile Bite Starkute toplamda 214 (-2 ) vuruşla ikinci, Danimarkalı golfçü Line Toft Hansen 215 (-1) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda erkekler şampiyonu olan oyuncu 2019 yılında gerçekleştirilecek Turkish Airlines Challenge’da wild card ile mücadele etme hakkı elde edecek.

17. MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nın ertelenen 3. raundun kalan oyunları ve müsabakaların final raundu 30 Eylül Pazar günü oynanacak. Şampiyonanın ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.