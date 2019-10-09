Belediye Derincespor-Elazığ Belediyespor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 2. Grup’un 7. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Elazığ Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı

09 Ekim 2019, Çarşamba 19:40
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Belediye Derincespor-Elazığ Belediyespor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 2. Grup’un 7. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Elazığ Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı

Stat: Derince

Hakemler: Burak Güner xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Faruk Yağlı xx, Arif Subaşı xx

Belediye Derincespor: Sercan Uslu xx, Cihan Halil x (Özkan Toprak dk. 62 xx), Hakan Doğan xx (Zahid Aslan dk. 75 x), Yiğitali Bayrak x, Melih İnan (Hamza Mutlu dk. 83 ?), Koray Baykara x, Efe Karaoğlu, Sefa Tunç xx, Bahtiyar Yıldırım xx, Aykut Aslan xx, Enes Çetin xx

Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Burak Keskin xx, Can Öztürk xx (Samet Aydın 57 xx), Hayrettin Cengiz xx, Nihat Apaydın xx, Gökhan Aydaş xx, Burak Altıngök xx, Ferhat Canlı xx, Tuncay Fındıkcı xx (Can Morgül dk. 41 xx), Andaç Özlü xx (Cenk Cengiz dk. 83 ?), Burak Kavlak xx

Sarı kartlar: Efe Karaoğlu (Derince Belediyespor), Andaç Özlü, Can Morgül, Ferhat Canlı, Cenk Cengiz, Burak Kavlak (Elazığ Belediyespor)

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