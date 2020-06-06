Kulübün Beştepe Tesisleri’ndeki organizasyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Haymana Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Doğru, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Yılmaz Özbek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Güven, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik’in katıldığı belirtildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert’in ev sahipliğini yaptığı organizasyonda, belediye başkanlarının hatıra bileti kampanyasına destek verdiği ifade edildi. Fatih Mert, toplantıda yaptığı açıklamada, 7 aydır kulüpte görev aldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Şehrimizin en önemli markalarından birisi olan Ankaragücü’nün yönetiminde olmaktan gayet mutluyuz ve onur duyuyoruz. Ankaragücü 1910 yılında İstanbul Zeytinburnu’nda İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurmuş olduğu bir kulüp ama maalesef hak ettiği yerde değil. Biz yeni yönetim olarak geldiğimiz günden itibaren şehrimizle bütünleşme içerisinde olmaya çalışıyoruz. Sayın büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız yönetime geldiğimiz günden itibaren bize çeşitli konularda destek oluyor. İlçe belediyelerimiz de Tandoğan Tesislerimiz ve Beştepe Tesislerimiz ile ilgili önemli çalışmalara katkı sağladılar."

MKE Ankaragücü’nü başkente yakışır bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını vurgulayan Mert, şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüze hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz spor kulübü olarak her zaman burada birleştirici ve herkese açık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kulüp Ankara’nın tamamının ortak kulübüdür. Buraya herkesin gelmesini istiyoruz, ilgilenmesini istiyoruz. Biz, MKE Ankaragücü için bir milat olsun istiyoruz ve geldiğimiz günden itibaren de bu yönde çalışmalar yapıyoruz ve gecemizi gündüzümüze katarak sorunları teker teker aşmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu nedenle taraftarlarımızın talebi doğrultusunda başlatılan hatıra bileti kampanyasına sizlerin de destek olmasını talep ediyor, katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise MKE Ankaragücü’ne Ankaralılar olarak destek olmanın bir görev olduğunu anlatarak, şunları aktardı: "MKE Ankaragücü hepimizin ortak değeridir. Ankara’nın en önemli markası, spordan öte bir anlamı var. Onun için yetkimiz dahilinde, kendi imkanlarımızla ne yapabilirsek MKE Ankaragücü’nü sırtlamaya, MKE Ankaragücü’ne sonuna kadar destek olmaya hazırız. Gönlümüz isterdi ki sabitlensin bu sene. Seneye daha hazır girelim. Transfer yasağı olması nedeniyle sezona talihsiz bir şekilde başladık. Sizler çok şükür transfer yasağını kaldırdınız.Transfer yasağı, diğer rakipler karşısında eşit olmayan bir ortam ortaya çıkardı. Buna rağmen bugüne kadar iyi gelindi. Ben ümitliyim, inşallah el birliğiyle bu sezon kümede kalıp seneye daha iyi bir politikayla, altyapısıyla MKE Ankaragücü’nü layık olduğu yere, hep birlikte getireceğiz. Kulübünüzün başlatmış olduğu hatıra bileti kampanyasına Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyorum."

Daha sonra tesisleri gezen belediye başkanlarının, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ricardo Friedrich’e penaltı attığı bildirildi.