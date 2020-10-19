Belçika 2.Lig ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren Berke Özer, Lommel deplasmanındaki performansıyla haftaya damgasını vurdu. 20 yaşındaki file bekçisi kalesinde 1 gol görmesine rağmen tam 10 kurtarışa imza atarak takımının 1 puana uzanmasını sağladı. Berke, geride kalan 4 haftada sadece 1 gol yedi. Lommel karşısında Westerlo'nun tek golünü atan isim de Başakşehir'den kiralanan Atabey Çiçek oldu.