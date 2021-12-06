Belçikalı yıldız Eden Hazard, yeniden Premier Lig yolunda

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin planlarında yer almayan yıldız futbolcu Eden Hazard'ın takımdaki geleceği merak ediliyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Premier Lig ekipleri West Ham ve Everton, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

21 milyon Sterlin

Yeni transferler için maaş bütçesinde boşluk yaratmak isteyen Real Madrid, Eden Hazard'a 21 milyon Sterlin'lik bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye hazır.





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