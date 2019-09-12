Belçika'da yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında ünlü menajer Christophe Hentoray ve akrabalık bağı da bulunan Christophe Cheniaux; kara para aklama, yolsuzluk, evrakta sahtecilik ve rüşvet suçlarından gözaltına alındı.

Monako'da tutuklanan Hentoray'ın üç adet lüks aracına, iki evine ve nakit olarak da 7 milyon eurosuna el konuldu.

Belçika, Büyük Britanya ve Monako Prensliği'nde ortak yapılan operasyon neticesinde birçok noktaya baskın yapıldı.

Hentoray, ilk olarak 2015'te Aleksandar Mitrovic'in Anderlecht'ten Newcastle United'a transferi konusunda bir soruşturma geçirmiş fakat tutukluluğuna karar verilmişti.

Kara para aklama, yolsuzluk, rüşvet ve evrakta sahtecilik suçlamaları olan Hentoray için şimdi uluslararası bir tutuklama cezası bekleniyor.

Belçikalı futbolcu Roger Hentoray'ın oğlu olan Christophe Hentoray, portföyünde Thibaut Courtouis, Yannick Carrasco, Kevin Mirallas gibi isimleri bulunduran önemli bir menajer. Tielemans'ın Anderlecht'ten Monako'ya transferini de sağlayan Hentoray, daha önceki dönemlerde de Lukaku, Dendoncker, van Buyten gibi isimlerle çalışmıştı.

Luyindama transferinde rol aldılar

Galatasaray'ın Standard Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama da Hentoray'ın şirketine bağlı bir oyuncu.

Tutuklanan Christophe Cheniaux ise son olarak Kevin Mirallas'ın Antwerp'e transferini gerçekleştiren isimken daha öncesinde ise şirketin Luyindama transferiyle ilgilenmişti. Standard Liege'den Galatasaray'a gelen oyuncunun devre arası kiralanması ve sezon sonu bonservisinin alınması süreçlerinde etkin rol almıştı.