Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde günlük ortalama vaka sayısı 12 bin 500'e yaklaşınca yetkililer, bu gidişatla iki hafta içinde hastanelerde yoğun bakım kapasitesinin dolacağı uyarısında bulundu.

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11,4 milyon nüfuslu ülkede 16-22 Ekim haftasında günlük ortalama yeni vaka sayısı 12 bin 491'e ulaştı.

20 Ekim'de ise 18 bin 217 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi. Salgının başından bu yana kaydedilen vaka sayısı ise 321 bin 31'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 810'a çıktı.

Hastanelerin doluluk oranı da vakalarla birlikte artmaya devam ediyor. Ülke genelindeki hastanelerde 4 bin 827 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor, bunların 757'si yoğun bakımda bulunuyor.

Belçikalı yetkililer ise sağlık sisteminin üzerindeki yükü hatırlatarak halkın alınan tedbirlere uyması yönünde çağrıda bulunuyor.

Belçika Kriz Merkezi Sözcüsü Yves Van Laethem, "Bu haftanın sonuna kadar yoğun bakımdaki hasta sayısı bini geçecek. Eğer davranış şekillerimizi değiştirmezsek iki haftada yoğun bakımda maksimum kapasitemiz olan 2 bin sayısını göreceğiz." dedi.

Van Laethem, günde ortalama 80 bin test yapıldığını, yaklaşık her 5 testten birinin pozitif çıktığını belirterek, yalnız gençler değil yaşlılar arasında da hastalık arttığı için hastanelerdeki doluluğun yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı.