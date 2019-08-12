Uzun yıllar Fenerbahçe’de idari menacerlik yaptıktan sonra Belçika’nın köklü kulübü Westerlo’nun CEO’su olan Hasan Çetinkaya’yı ziyaret ettik... Kısa sürede Belçika’da yaptıkları değişimi dinledik. Deneyimli futbol adamı, Türk bir yatırımcının Belçika’da gelenekleri olan bir kulübü satın almasının ilk başta ön yargıyla karşılandığını vurgulayarak, ortaya çıkan algıyı nasıl tersine çevirdiklerini tek tek anlattı...

Söze Westerlo’yu tercih sebebi hakkında konuşarak başlayan Çetinkaya, “Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra birçok kulüpten teklif aldım. Sadece kulüplerde değil. Çin Futbol Federasyonu’nun futbolu yeniden yapılandırma projesinde yer alacaktım, bu yönde bir teklif vardı. Aynı zamanda TFF’nin de yeni süreçle alakalı bize karşı bir talebi vardı. Son olarak da Westerlo’dan böyle bir öneri gelince açıkçası çok heyecanlandım” dedi ve ekledi:

‘Belçika’nın en iyilerinden’

“Böyle bir organizasyonun içerisinde yer almak istedim çünkü burada bir kalkındırma projesi söz konusu. Westerlo; gelenekleri olan, oturmuş kültüre sahip bir kulüp. 1930’larda kurulmuş, altyapısı Belçika’nın en çok oyuncu çıkaran, başarılı orgaznizasyonlarından birtanesi. Kompakt bir kulüp. Stat ve tesis bir arada. Stadın etrafında 8 tane sahamız var. Fiziki şartlar harika. Fakat gerek bütçe gerek ise yeterli yatırımı görmemesi nedeniyle uzun yıllar hiçbir şeye dokunulmamış. Dolayısıyla potansiyel doğru kullanılmamış.”

“Tüm bunların üstüne bir de kulüp Türk bir yatırımcı tarafından satın alınınca elbette taraftar ve kulübün dinamikleri ön yargıyla baktılar duruma. Bu yüzden işe başlarken önceliğimiz bu önyargıyı kırmak oldu. Çünkü bizim Westerlo’daki amacımız kulübü bir cazibe merkezi haline getirmek. Mesela geçen sene U13 takımı şampiyon olmuş Belçika’da. O şampiyon olan takımın 7 oyuncusunu kapmışlar hemen. Ailelerin çocuklarını burada devam ettireceği bir ortam hazırlamak istedik. Bu doğrultuda da tesisleşmeyle başladık işe. Şu anda tesisin her şeyini yeniliyoruz. Tam 1.3 milyon Euro tesisi yeniden yenilemeye harcıyoruz. Takım bütçelerini aşan rakamlar neredeyse bu, burası için...”

‘Para konuşulmuyor bile’

“Kulüp çalışanları gönüllülük esasına göre çalışıyorlar. Çaycısı, aşçısı vs...Hepsi kulübün taraftarı. Onların bu gönüllü yaklaşımlarını devam ettirebilecekleri ortamı korumak da ana hedeflerden biriydi. Kültür en önemli şey. Bizde kulübün kültürüne sahip çıkarak şartları iyileştirme niyetimizi ortaya koyduk. Bu durum en baştaki ön yargıyı kırdı. Şuan Belçikalılar, yani Westerlo taraftarları 'İyi ki Türkler geldi' diyebiliyor. Bu iletişim çok önemli. Genç ve potansiyelli oyunculardan oluşan kadroyla hem başarılı olmak hem de oyuncuyetiştirmek hedef. Bunu yaparken de kulübüg eliştirmek, bir üst lige taşımak ve Westerlo’yu bir tercih merkezi haline getirmek istiyoruz.”

‘Önce hayal etmek’

“Çocuklar burada futbola 4-5 yaşında başlıyor. Mesela alt yapılarda çocukların hepsi kulübün malzemesini giyer, buna bir disiplin gözüyle bakılır değilmi? Burada öyle değil işte. O yaşlardaki çocuklar hayal ettiklerini yaşasınlar istiyorlar. İdmana gelen çocukların kiminin üzerinde Hazard, kiminde Ronaldo, kim ne isterse... Çocuk önce hayal etmeyi öğreniyor. Sonra da o hayale nasıl ulaşması gerektiğini.”

'Şampiyonluk yarışında olur'

Fenerbahçe hakkında da görüşlerini belirten Hasan Çetinkaya, “Geçen sezon çok kötü bi rdönemdi. Fenerbahçe bir daha öyle şeyler yaşamaz diye düşünüyorum, yaşamamalı. Yapılan yeni transferleriyle birlikte; ki bunlar hep kaliteli ve iyi oyuncular... Mutlaka şampiyonluk yarışı içerisinde bir takım izleriz düşüncesindeyim” dedi.

'Eljif Elmas tarihe geçti'

“Eljif Elmas’ı Fenerbahçe’ye kazandırırken çok uğraş verdik. Hiç kolay olmadı. Çünkü potansiyeli bilin eve 20’ye yakın takım tarafından ciddi şekilde takip edilip istenen bir oyuncuydu. İçlerinde Arsenal, Manchester City, Chelsea gibi kulüpler vardı. İsviçre’de kamp yaparken görüşmelere başlamıştık. Babasını ikna etmek için çok uğraştık ve Fenerbahçe’ye kazandırdık. Hala arayıp bana teşekkür ederler. Onun için Fenerbahçe’nin doğru tercih olacağını biliyordum. Nitekim oynadı, mükemmel bir sezon geçirmese de böyle bir transfer yaptı. Bırakın Türk futbolunu dün ya tarihi için dahi önemli bir transferdir EljifElmas. Sıfır maliyetle kazandırdığı rakam müthiş.”



