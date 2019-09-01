Formula 1’de sezonun 13. mücadelesi, Belçika’nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti’nde 44 tur üzerinden yapıldı. Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışta, kariyerindeki ilk birinciliğe ulaştı. 21 yaşındaki Leclerc ayrıca Ferrari tarihindeki en genç şampiyon oldu.

Charles Leclerc’in arkasında, Mercedes pilotları Hamilton 0.98 saniye fark ile 2’nci, Valtteri Bottas ise 12.5 saniye ile 3’üncü sırayı aldı. Sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix’si, 8 Eylül’de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4.Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

6. Sergio Perez (Racing Point)

7. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

8. Nico Hulkeberg (Renault)

9. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

10. Lance Stroll (Racing Point)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 268 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

3. Max Verstappen (Hollanda): 181

4.Sebastian Vettel (Almanya): 169

5. Charles Leclerc (Monaco): 157

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 471 puan

2. Ferrari: 326

3. Red Bull: 254

4. McLaren: 82

5. Toro Rosso: 51