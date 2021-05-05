Fenerbahçe'de beklenen performans düzeyine çıkamayan İsviçreli golcü Michael Frey, Belçika'daki formuyla dikkatleri çekiyor. Frey, sezon başında Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralanmıştı.

Bu sezon Beveren forması altında 30 maça çıkan Frey; 16 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi ve Jupiler Pro League'in en dikkat çeken isimlerinin arasında yerini aldı.

Het Nieuwsblad'ın haberine göre golcüsü Yuma Suzuki'nin takımdan ayrılma ihtimali bulunan Sint-Truiden, bonservisi hâlâ Fenerbahçe'de bulunan Frey'i kadrosuna katmak istiyor. Het Nieuwsblad, yaz transfer döneminde kadrosuna golcü eklemesi yapmak isteyen Anderlecht ve Genk gibi önemli takımlar için de belirlediği potansiyel hedefler arasında Michael Frey'e yer verdi.