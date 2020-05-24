Belçika'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 282 artarak 57 bin 92'ye ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 48 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 117 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 3 azalarak 256 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 282 artarak 57 bin 92'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 280'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Okula dönüş oranı düşük

18 Mayıs'ta okulların kademeli olarak açılmasının ardından yapılan araştırmalar, okula dönüş oranının yüzde 55 civarında olduğunu gösterdi. Yarından itibaren devlet okullarının daha fazla sınıfta eğitim imkanı tanıması bekleniyor.

Ülkede nrmalleşme süreci uyarınca yarından itibaren hapishanelerdeki ziyaretler de sıkı tedbirlerle tekrar başlayacak. Mahkumları her hafta bir kişi ziyaret edebilecekken uzmanlar, ziyaretçilerin aynı kişiler olması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği konusunda uyardı.