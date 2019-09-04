Çalışanlar için iş yerleri tarafından bisiklet satın alınması veya mevcut bisikletlerin bakım veya onarımlarının yaptırılabilmesi amacıyla yapılan bu ödeme, şirketlerin vergi faturalarından düşüldü.

2011’de 314.000 çalışanın yararlandığı bu uygulamada sayı geçtiğimiz yıl %30 oranında artarak 406.000 çalışana ulaştı.

Ek olarak 2011’de yıllık ortalama 944 kilometre olan bisiklet kullanımı, geçtiğimiz yıl 1045 kilometreye yükseldi. Buna bağlı olarak kişi başına yapılan ödeme miktarı da artış göstererek totalde ortalama 198 Euro’dan 230 Euro’ya çıktı.

Ancak yetkililer, bu miktarın daha da yüksek olabileceğini; işyerinden 15 km uzaklıkta yaşayan birinin yılda 210 gün işe bisikletiyle gidip gelmesi durumunda kilometre başına 0,22 Euro’dan totalde yıllık 1.386 Euro alabileceğini belirtiyor.

Konunun yalnızca finansal olmadığının altını çizen Belçika Bisiklet Birliği, bisiklet kullanımının Belçika’daki ciddi yoğunluk ve sıkışıklık sorununa etkili bir çözüm getirdiğini belirterek ‘işe bisikletle gitme’ uygulamalarını desteklediklerini bildirdi.

(Cyclist)