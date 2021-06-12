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Belçika - Rusya maçında da talihsizlik! İki oyuncu sakatlandı

Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in yaşadıkları tüm futbol ve spor camiasının yüreğini ağzına getirirken aynı grupta oynanan diğer maçta da talihsiz bir an yaşandı. Kuzyaev ile Castagne hava topu mücadelesinde çarpıştı ve ikinci oyuncu da maça devam edemedi

12 Haziran 2021, Cumartesi 22:53 Son Güncelleme:
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Belçika - Rusya maçında da talihsizlik! İki oyuncu sakatlandı

Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in Euro 2020 B Grubu ilk maçında yaşadıkları tüm futbol ve spor camiasının yüreğini ağzına getirirken aynı grupta oynanan diğer maçta da talihsiz bir an yaşandı. Belçika ile Rusya arasında oynanan maçın ilk yarısında Rusya'dan Kuzyaev ile Belçika'dan Castagne hava topu mücadelesinde çarpıştı ve ikinci oyuncu da maça devam edemedi

Castagne 27.dakikada yerini Meunier'e bırakırken 30.dakikada Kuzyaev ile Cheryshev yer değiştirdi.


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