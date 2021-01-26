Belçika futbolu nasıl mı gelişti?

Süper Lig’de 42 haftalık maratonun yarısını geçtiğimiz haftanın sonunda noktaladık. Ligin tam ortasına gelmişken, ben de bazı istatistiki rakamları araştırıp, Avrupa ligleri ile aramızdaki farkları inceleyip, mukayese etmek isterken tesadüfen ilginç bir istatistikle karşılaştım.

Bu sezon 1. Ligler seviyesindeki tüm Avrupa ligleri içinde en az 900 dakika görev alan, rakip yarı sahada en az 20 kez top çalmış tüm ofansif oyuncular arasında en yüksek başarı yüzdesine sahip ilk 5 ismin tamamı da Belçika Ligi'nde top koşturuyor!

Gerek idari, gerekse akademik açıdan son yılların en büyük yükselişine imza atan Belçika futbolu, takdir edersiniz ki Avrupa’nın 5 büyük ligine en çok oyuncu ihracatı gerçekleştiren ülkelerin de başında geliyor.

EN BAŞARILILAR AFRİKALI HÜCUMCULAR

‘En iyi hücum savunmadır’ tezinin altını incelerken, bu alanda en başarılı isimlerin birçoğunun Afrika kökenli oyuncular olması da gözden kaçmadı! Belçika Ligi’nin ilk 5’inde yer alan 4 isim de Afrika kökenli oyuncular. Zirveyi temsil eden Nuno da Costa (Mouscron), %92.5’luk yüzdesiyle Avrupa’nın 3. bölgede en çok top çalan hücumcusu konumunda yer alıyor.

SÜPER LİG’DE DE BU ALANDA AFRİKALILAR DAMGA VURDU

Süper Lig’de ligin ilk yarısında ofansif bölgede en yüksek top çalma yüzdesine sahip hücum oyuncuları içerisinde en başarılı isim Trabzonspor ’dan Caleb Ekuban oldu. Hatayspor’un kanat oyuncusu Akintola ise en az 900 dakika süre alan isimler arasında en başarılı 2. isim olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe ’nin sezon başında Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, ligde 900 dakika barajına ulaşamasa da bu alanda en başarılı isimlerden biri olarak dikkat çekti. Hatırlayacak olursanız, Samatta’nın da kariyerinin çıkış noktası Belçika Ligi olmuştu.

BELÇİKA LİGİ EN DOĞRU MODEL

Club Brugge’ün 3 yıl önce Norveç’in Sarpsborg ekibinden 2 milyon euroya kadrosuna kattığı Krepin Diatta, Belçika Ligi’nde en yüksek top kapma yüzdesine sahip 5 ofans oyuncusundan biri. Geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Monaco, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Senegalli golcüyü kadrosuna katarken, Belçika kulübü de kasasına resmen servet koydu!

Atletik açıdan oyunun iki yönünde de etkili olan Afrika kökenli hücum oyuncuları, her transfer döneminde Belçika Ligi’nin en gözde isimleri olurken, kısa sürede performansıyla fark yaratan genç yıldız adayı oyuncular da, Avrupa’nın büyük ligleri tarafından kısa sürede fark ediliyor.

Modern futbolun prensiplerine ve çağın yapısına ayak uydurmak şart! Elbette finansal yönden Avrupa’nın önde gelen ligleriyle kafa kafaya mücadele vermek zor. Belçika Ligi, gerek izlediği yol gerekse finansal getirisi yüksek hamleleriyle bizim için en doğru gelişim modeli. Yatırımlar uzun vadeli, popülizm ise bugünü kurtarır. Günü değil de geleceği kazanmaya giden yola saptığımız gün, biz de ‘Türk futbolunun gelişimini’ iftiharla takip edebiliriz.

Caner İşbeğendiren / FANATİK