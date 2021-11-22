2017 yılında Vardar’dan transfer edilen Erdon Daci, Konyaspor ’da forma giydiği 45 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Bedelsiz olarak Belçika'nın KVC Westerlo takımının yolunu tutan Erdon Daci, süre aldığı ilk üç maçta takımına skor katkısı yapamazken son 6 haftada attığı 5 golle 11'in değişmez ismi oldu.

KVC Westerlo Belçika 2. liginde 12 hafta sonunda ikinci Waasland-Beveren'in 10 puan önünde 8 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet ile 27 puanla 1 sırada yer alıyor.

Erdon Daci Belçika 2 gol krallığında 5 golle 5. sırada.