Belarus'ta taraftarlara 'maçlara gelin' çağrısı!

Dünya corona virüsü salgınıyla savaş verirken liglerin başladığı Belarus'ta ise futbolseverler stadyumlara davet ediliyor.

21 Mart 2020, Cumartesi 16:06 Son Güncelleme:
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Belarus'ta taraftarlara 'maçlara gelin' çağrısı!

Dünya genelinde spor organizasyonları ve ligler iptal edilirken Belarus Premier Ligi, planlandığı tarihte start aldı. 

Bu dönemde açıklamalarda bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, paniğin virüsten daha fazla kendilerine zarar verebileceğini belirtti. 

Belarus'ta teyit edilmiş 69 corona virüsü vakası olmasına rağmen federasyon seyircileri stadyumlara davet ediyor. 

16 kulüpte yer alan 116 yabancı oyuncunun durumuna ilişkin de federasyon sözcüsü, "Hiçbiri oynamayı reddetmedi. Bu nedenle her şey normal şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

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