Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın neredeyse tamamına yakın ülkede futbol durmuşken, Belarus'da maçlar oynanmaya devam ediyor. Avrupa'da coronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin askıya alınmadığı tek ülke olan Belarus'ta 6. hafta heyecanı yaşanıyor. İddaaseverler, Belarus Ligi tahminlerini misli.com'un canlı bahis ekranından yapabiliyor.

Bu kısır gündemde Belarus Premier Ligi'ni merakla bekleyen bahisseverler, 90 dakikaların canlı anlatımı heyecanla takip ediyor. Belarus'ta futbol severlerini işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus'un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanıyor.

Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak. Öte yandan yayınlar sadece ülke sınırları içerisinde takip ediliyor.

Belarus Premier Lig'in 6. haftasına bugün 3 müsabakayla devam edilecek.

Günün programın şöyle:

14:00 Slutsk - Belshina

16:00 Torpedo Zhodino - Rukh Brest

18:00 Isloch Minsk - Vitebsk