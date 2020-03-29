Belarus Ligi'nde ilk 2 hafta tamamlandı
Belarus Ligi şu an itibariyle Avrupa Kıtası üzerinde ligi devam eden neredeyse tek lig konumunda bulunuyor. Corona virüsü salgınına rağmen seyircili maçların oynandığı Belarus Ligi'nde ilk 2 haftada ise geride kaldı. İlk iki hafta sonunda FC Minsk 6 puan, +3 averaj ve 6 gol ile lider konumunda yer aldı.
Belarus Ligi şu an itibariyle Avrupa Kıtası üzerinde ligi devam eden neredeyse tek lig konumunda bulunuyor. Corona virüsü salgınına rağmen seyircili maçların oynandığı Belarus Ligi'nde ilk 2 haftada ise geride kaldı. İlk iki hafta sonunda FC Minsk 6 puan, +3 averaj ve 6 gol ile lider konumunda yer aldı.