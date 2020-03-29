Belarus Ligi şu an itibariyle Avrupa Kıtası üzerinde ligi devam eden neredeyse tek lig konumunda bulunuyor. Corona virüsü salgınına rağmen seyircili maçların oynandığı Belarus Ligi'nde ilk 2 haftada ise geride kaldı. İlk iki hafta sonunda FC Minsk 6 puan, +3 averaj ve 6 gol ile lider konumunda yer aldı.



