Avrupa'nın corona virüs sonrası ayakta kalan tek ligi olan Belarus Ligi'nde (Vysheyshaya Liga) futbol keyfi kesintisiz devam ediyor.

Bültende yer alan tüm maçlar TEK MAÇ oldu, karşılaşmalar sırasında Misli.com'da CANLI BAHİS de oynayabileceksiniz!

Misli.com'un değerli yorumcularından Can Tongo, Caner İşbeğendiren ve Murat Fevzi Tanırlı ile yazarlarından Halil Demirkan sizler için Belarus Ligi'ndeki tüm maçları tek tek yorumladı...

CAN TONGO | Torpedo Zhodino vs Belshina

Kadro kalitesi olarak deplasman ekibinin daha önde olduğunu düşünüyorum. Önceki sezonlarda deplasman ekibi bu sahadan önemli galibiyetler çıkarmıştı. "0,2 Çifte Şans - 1,80"

CANER İŞBEĞENDİREN | Slutsk vs Brest

Brest kalite olarak Slutsk'tan her türlü daha üstün. Bu maçta da geçtiğimiz haftaya benzer bir baskıyla başlayacaklarını tahmin ediyorum. "İlk Gol Brest - 1,30"

MURAT FEVZİ TANIRLI | Rukh Brest vs Energetik-BGU

İlk hafta BATE'yi 3-1 yenerek sezona başlayan Energetik-BGU'dan bu hafta da gollü bir maç bekliyorum. "2.5 ÜST - 1,55"

HALİL DEMİRKAN | Slavia Mozyr vs BATE

İki ekip arasında kadro kalitesi anlamında oldukça fark var. İlk hafta kayıp yaşayan BATE'nin bu kez puan hata yapacağını düşünmüyorum. "MS2 - 1,30"