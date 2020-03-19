Belarus Ligi başladı! Bate Borisov ilk maçı kaybetti
Tüm dünyada yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle sadece futbol değil spor müsabakaları ertelenirken Belarus Ligi bugün itibariyle başladı. Sezonun açılış maçında geçen sezonun ikincisi Bate Borisov deplasmanda Energytyk-BDU takımına 3-1 yenildi.
Tüm dünyada yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle spor müsabakaları ertelenirken Belarus Ligi 2020 sezonu bugün itibariyle başladı. Sezonun açılış maçında geçen sezonun ikincisi Bate Borisov deplasmanda Energytyk-BDU takımına 3-1 yenildi.
Bugün ayrıca Shakhtyor Soligorsk ile Torpedo BelAZ takımlarının maçları var. Geçen sezonun şampiyonu Dinamo Brest ise sahasında Smolevichy-STI ile karşı karşıya gelecek. Ligde maçlar seyircili olarak oynanıyor.