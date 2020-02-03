Bel Ağrısına Ne İyi Gelir? Spor Yaparak Geçer Mi? Nasıl İyileşir?

Bel Ağrısı Nedir?

Tıbbi ismi lumbago bel ağrısı, bel bölgesinde yaşanan tüm ağrılar için kullanılan isimdir. Yetişkin insanların %80 gibi büyük bir bölümünü etkiler. İş gücü kayıplarına neden olabilir. Aniden keskin bir şekilde ortaya çıkabileceği gibi hafif ve donuk biçimde meydana gelebilir. Bel ağrısının neden olduğuna ve tedavi biçimlerine gelin hep birlikte bakalım.

Bel Ağrısı Neden Olur?

Bel bölgesinde, hareket ve yapının korunması için çeşitli dokular bulunur. Dokular koruma görevi görürler. Bel ağrıları, buradaki kemiklerden, sinirlerden veya bel etrafında bulunan kaslardan dolayı meydana gelebilir.

Zayıf vücut yapılarında sıkça görülür. İç organların problemlerinden veya cilt hassaslığından dolayı ortaya çıkabilir. Sinirlerin yıpranması, belin sürekli zorlanması bel ağrılarının sadece belli nedenleridir. Sürekli oturarak iş yapma, ayakta kalma, ağır eşya kaldırma, bel ağrılarının diğer temel sebepleri sayılır.

Bel Ağrısının Nedenleri Nedir?

Bel ağrılarının yaygın nedenleri arasında, bel bölgesinin zorlanması ve sinirlerin yıpranmasıdır. Özellikle sürekli ağır eşya kaldıran kişilerde, sinirler çabuk yıpranabilir. Zayıf yapılı bele sahip kişilerin, sinirlerinde zedelenme meydana gelebilir. Bel ağrılarının yaygın nedenleri şöyledir.

Belin Zorlanmış Olması

Bel zorlandığında, bölgede mikroskobik yırtılma meydana gelebilir. Bağlar yırtılabilir. Tendonlarda kopmalar meydana gelebilir veya kaslar gerilmeye başlayabilir. Tüm bunlar belin zorlanması sonucu, bel ağrısını tetikleyebilecek sorunlardır.

Sinirlerin Tahrip Olması

Bel bölgesinin kemiklerinin zarar görmesi veya sürekli baskı sinirlerin yıpranmasına neden olabilir. Buda bel ağrısının ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

Kemiklerin Baskısı

Bel omurlarında yaşanan değişme ve genişleme durumları, sinirler ve bitişik omurilikler için alanı daraltır. Bu durum, bel ağrısıyla sonuçlanır. Yaygın bel ağrılarında görülür.

Stresli Yaşam Koşulları

Henüz küçük yaşlardan stres yapan bireylerde, bel ağrısı daha fazla görülür. Dünyadaki insanların önemli bölümünde olan bel ağrısı, stresle beraber güçlü hale gelir.

Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bel ağrıları, kişinin sosyal yaşamını ve iş hayatını sınırlar hale getirebilir. Bel ağrısı şikayetleri bazı çözüm yolları uygulanarak giderilebilir. İleri düzeyde bel ağrıları için burada yer alan bilgiler işe yaramayabilir.

Bel Ağrısı Spor Yaparak Geçer mi?

Bel ağrısı çekenlerin hareket kabiliyetleri düşer. Ancak hareket etmek zorunludur. Yürüyüş ve hafif yapılacak spor, bel ağrılarının daha az olmasına yardım eder. Bel ağrısı yaşayan kişinin egzersiz yapması, vücudunun dinç kalmasına olanak tanır.

Soğuk veya Sıcak Uygulamalar

Ağrının yaşandığı bölgeye, sıcak veya soğuk tatbikler yapılabilir. Buz torbası, sıcak suya batırılmış havlu veya sıcak su torbası bunlar için özel seçenekler. Sıcak ve soğuk uygulamaları birkaç dakika arayla yapmak, bölgedeki kan akışı hızını artıracaktır.

Ergonomiye Dikkat!

Bel ağrısının yaygın nedenleri; çalışma koşulları, ev hayatında sürekli oturma gibi faktörler vardır. Kişinin oturduğu yerde yastık bulundurması, yatağını belinin durumuna göre ayarlaması gerekir. Genellikle ortopedik yatak ve yastıklar önerilir.

Bel Ağrısını Geçirmenin Diğer Yolları

Bel ağrısını geçirmek, sadece bunlarla sınırlı değil. Yoga, PRP uygulaması veya masaj bel ağrısı için etkili çözüm yollarından bazılarıdır. Bunun dışında doktor tavsiyesiyle alınabilecek kas gevşetici ilaçlar, çözüm yolu olabilir.

Belinizin ağrısı süreklilik arz ediyorsa, doktora gitmeyi kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Doktorunuzun önerilerini dikkate almalı, size aktardığımız bilgileri, yardımcı olabilmesi amacıyla kullanabilirsiniz. Sağlıklı yaşam için uzmanlarına gitmek, doğru yoldur.



