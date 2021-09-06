Bel ağrısı ameliyatsız tedavi edilebilir!

Bel ağrısı sıklıkla ağrı, yanma ya da batma şeklinde şikayetler ile kendini belli eden hastalıktır. Bazı durumlarda ağrının hissedildiği bölge noktasal olarak belirlenebilir, bazı durumlarda ise dağınık bir şekilde görülebilir. Bel ağrısının birçok nedeni olabilir. Ancak sebep ne olursa olsun ağrı hissedilen doku büyüyüp, kalınlaşacaktır. Kalınlaşmaya bağlı olarak daha fazla ağrıya yol açabilir. Sinirlerle örtüşürse bacak ağrısı, uyuşma ve idrar kaçırmaya neden olabilir. Bel ağrıları iki ayrı başlık altında incelenebilir. Bu ağrı çeşitleri akut bel ağrıları ve kronik bel ağrılarıdır.

Akut bel ağrısı, 6 haftadan kısa süren ağrılardır. Bu tür ağrılar tedavi olmaksızın kendi kendine geçebilir. Kronik bel ağrısı ise genellikle 3 aydan uzun süren ağrıdır. Ağrının hissedildiği bölge şişebilir. Bir uzmanın kronik bel ağrısını kontrol etmesi ve tedavi etmesi çok önemlidir.

Bel ağrılarının birden fazla sebebi olabilir

Bel ağrılarında sıklıkla karşılaşılan sebepler; yaralanmalar, bel fıtığı, bel kayması, geçirilen enfeksiyonlar ve romatizmal hastalıklardır. Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde bel ağrılarının tedavisinde ameliyatsız yöntemlerde mevcut hale gelmiştir. Sıklıkla tercih edilen ameliyatsız bel ağrısı tedavi yöntemleri ise; botoks, radyofrekans, ozon tedavisi ve bel ağrısında kullanılan enjeksiyonlar ameliyatsız yöntemlerdir.

Bel ağrısı için ameliyatsız tedavi yöntemleri nelerdir?

Radyofrekans yöntemi: Tercih edilen yöntemlerden biri radyofrekanstır. Ağrı sorunu yaşanan bölgede sinir iletiminin devre dışı bırakılması hedeflenir. Bu sayede kişinin ağrı ataklarının azaltılmasına yardımcı olunur. İşlem sürecinde ise ağrı hissedilen bölgeye radyofrekans uygulanarak sinirle üzerinde düzenleyici etki sağlanır. Uzun ve düzenli tedavi süreçlerinde kalıcı iyileşmeler görülebilir.

Ozon tedavisi yöntemi: Bel ağrısında ortaya çıkan ortaya baskıyı ve ağrıyı azaltmak için tercih edilen bir yöntemdir. Yan etkisi oldukça az olan bu yöntem sıklıkla tercih edilmektedir. Bel bölgesine veya basıya yol açan seviyedeki disk içine uygulanır. İşlem esnasında ağrıya sebep olan bölgeye ozon verilir ve 10 dakika içinde seans tamamlanır. Uzun vadede etkili sonuçlar sağlayabilirsiniz.

Botoks yöntemi: Bilinenin aksine birçok sağlık sorunun tedavisinde botoks yöntemi tercih edilmektedir. İstemsiz oluşan kas kasılmalarında etkili ve güvenli bir tedavi tekniği olduğu için sıklıkla uygulanmaktadır. Bel ağrısında ise tedavi süreci şu şekilde ilerlemektedir; kişinin ihtiyacına göre uygulama yapılacak bölge uzman hekim tarafından belirlenir. İğne yardımı ile belirlenen bölgeye botoks enjeksiyonu yapılır. 20 dakika içerisinde işlem tamamlanmış olur. Kişilerin ihtiyaçlarına göre lokal anestezi tercih edilebilir.

Enjeksiyon yöntemi: Kuru iğne tedavisi olarak da bilinmektedir. Bu tedavi yönteminde amaç kas spazmı sonucu oluşan ağrıların ortadan kaldırılmasıdır. İşleme uygun iğneler ile sertleşen kasların yumuşatılması hedeflenir.

Manuel terapi yöntemi: Mevcut ağrıyı ve sınırlı eklem hareketini ortadan kaldırır. Tedavide sadece el hareketleri kullanıldığı için alanında uzman bir fizyoterapist tarafından uygulanması çok önemlidir.