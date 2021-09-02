beIN SPORTS’tan dijitalde de güçlü atılım!

Türkiye’nin spor ekranı beIN SPORTS, yeni sezondaki atılımını dijital dünyaya taşıyor. 2021-2022 sezonuna 35’in üzerinde program, yeni yayın hakları ve ekran yüzleriyle giren beIN SPORTS; yenilenen dijital evreni, baştan aşağı güçlenen ve değişen altyapısı ile yeni sezonda ziyaretçileri ile buluşuyor. beinsports.com.tr ile sporseverler; video haberler, goller, maç özetleri, usta yorumcuların köşe yazıları, son dakika gelişmeleri, özel röportajlar, transfer bilgileri, dijital medyaya özel programlar ve çok daha fazlası ile spora doyuracak.

Sporseverler; özel olarak geliştirilen, Digiturk aboneliği gerektirmeyen, sade tasarımıyla kolay kullanım sağlayan, tam bir kullanıcı dostu olarak kurgulanan video altyapısı ile beinsports.com.tr ve mobil uygulamalarında bu sezon kesintisiz sporun tadını çıkaracak. Yeni yayın döneminde izleyicilerine daha eğlenceli, daha zengin, daha bilgilendirici ve daha dijital bir dünyanın kapılarını açmaya hazırlanan beIN SPORTS, canlı maç yayınları dışında portföyündeki tüm liglerin maç özetlerini, canlı istatistikleri, beIN SPORTS bünyesindeki deneyimli isimlerin maçlarla ilgili köşe yazılarını, dijital ortam için hazırlanan özel programları, transfer haberleri ile çok daha fazlasını beinsports.com.tr’de taraftarlarla buluşturacak.

Digiturk, 2021-2022 sezonunda Spor Toto Süper Ligi, TFF 1. Lig, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Bundesliga 2, EFL Championship, EFL League One, Turkish Airlines EuroLeague, WTA tenis turnuvaları ve motor sporları gibi pek çok kaliteli içeriği televizyondan, web sitesinden, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesaplarıyla ‘Çok daha fazla spor’u izleyiciye sunuyor.

Spor şöleni bu yıl dijitalde çok daha fazla yaşanacak

beIN SPORTS’ta yayınlanan karşılaşmaların özetleri, haftanın en iyi 5 golü, en iyi müdahaleler, karşılaşmalarda öne çıkan pozisyonlar, video haberler, özel röportajlar, transferler ve daha nicesi, spor tutkunlarının diledikleri zaman ve diledikleri yerde, kaliteli ve bol çeşitte içeriğe ulaşabilmeleri için yenilenen beinsport.com.tr ve beIN SPORTS mobil uygulamalarında olacak.

beIN SPORTS’un ekran yüzleri de beinsports.com.tr’de!

Türk sporunun önde gelen profesyonelleriyle kadrosunu genişleten beIN SPORTS, deneyimli isimlerin maçlarla ilgili köşe yazılarını ve değerlendirmelerini de dijital dünyada sporun adresi olan beinsports.com.tr’de sporseverlerle buluşturacak.

Yepyeni YouTube içerikleri beIN SPORTS hesabında!

En yüksek takipçi sayısına sahip hesapların başında gelen spor kanalı beIN SPORTS Türkiye’de arşiv maç videoları, geçmiş gol görüntüleri, gol kralları, sezonun golleri, asistleri, önemli anları, dijital mecraya özel röportajlarla birlikte, yeni sezonda yayınlanacak TV programları ve sadece YouTube'a özel içerikler, çok yakında beIN SPORTS’un dijital mecralarında sporseverlerin beğenisine sunulacak.

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, yeni sezonda sporseverleri bekleyen yenilikler ve dijital mecralarda gerçekleştirecekleri atılımlarla ilgili olarak: “Bu sezon sloganımız 'Daha Fazla' olacak. beIN olarak kendimizi daha dijital ve daha tüketici odaklı olacak şekilde konumlandırdık. Tasarımı, içeriği ve kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ile Türkiye'nin en iyi spor portalı olmak için web sitemizi tamamen yeniledik. Ayrıca YouTube'a özel birçok program hazırlıyoruz. Yaptığımız bu yatırımlar, yeni yayın döneminde Digiturk'ün dijital medyaya verdiği büyük önemin bir göstergesidir. Her şey ve daha fazlası web sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda ve mobil uygulamalarımızda olacak. Üstelik bu içerikleri takip etmek için Digiturk aboneliği gerekmeyecek. Dijitalleşen beIN SPORTS ile yeni sezonda tüm Türkiye'yi spora ve eğlenceye doyuracağız.” dedi.