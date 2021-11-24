beIN SPORTS’ta yeni nesil talk show programı

Türkiye’de sporun adresi beIN SPORTS, özgün içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Sporla komediyi aynı programda buluşturan ‘Yeni Nesil Talk Show’, birbirinden keyifli içerikleri ve eğlenceli konuklarıyla misafiriniz olmaya hazırlanıyor. Yeni

Her bölümde çok özel konuklar…

Hasan Elmas ve Emre Turhan’ın sunumuyla 24 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da beIN SPORTS HD 1'de başlayacak olan yeni programın ilk konukları ise başarılı oyuncu Çiğdem Batur ile Fandom’un yıldızı Şahin Irmak olacak.

beIN’in en yeni orijinal içeriği!

Birbirinden özel isimlerin, kendileri hakkında merak edilenleri anlatacağı ve renkli sohbetlerin yapılacağı Yeni Nesil Talk Show, iki sunucusu ile ekranlara yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Emre Turhan

1983’te İzmir’de doğdu. TÜRVAK Actor Studio’da oyunculuk okudu ve Ege Üniversitesi’nde İletişim Master’ı yaptı. Günümüze kadar oyuncu koçluğu ve yönetmenlik yapan Turhan, oyunculuk mesleğini sinema ve televizyonda sürdürdü. 2016’da Number 1 FM’de başlayan radyoculuk serüveni Metro FM ve Süper FM’de devam etti. Bu süreçte birçok markanın kurumsal sesi oldu. Şimdiyse Virgin Radio’da Günaydın A.Ş isimli show programını sunuyor.

Hasan Elmas

Hasan Elmas, İstanbul’da doğdu. Tiyatro ve oyunculuk eğitimine ilk olarak 2008’de Ceyda Yücetürk’ten aldığı özel drama eğitimiyle başlayarak 2013’e kadar süren eğitimini sürdürdü. Buradan sonra yer aldığı çeşitli dizi, film ve tiyatro projeleri oldu bunlardan bazıları; Gölgedekiler (dizi), Kanunsuzlar (film), Ekşi Elmalar (film), Sana Varsa Bana Yokmuş (tiyatro), Müthiş Bir Film (film), Hep Yek 2 (film), Bana Bir Soygun Yaz 2 (film), Savaşçı (dizi). Aktif olarak devam ettiği oyunculuk kariyerinin yanında sunuculuk ve yapımcılık da yapmaktadır.



