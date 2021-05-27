Futbol maçı anlatmak ve spiker olmak isteyenlere yeni bir imkân sağlayarak birçok kişinin hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yaratan beIN SPORTS’un yarışma programı ‘Kolaysa Anlat’ın ikinci sezonu 27 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

Yoğun talep nedeniyle uzatılan başvuruların arasından seçilen 50 yarışmacı, 5’li gruplar halinde, 10 bölümde yarışacak. Yarı final ve final mücadelelerinin ardından kazanan isim ise ilk sezonun galibi Çağatay Uysal gibi beIN MEDIA GROUP bünyesinde ‘Maç Spikeri’ olarak çalışma imkânı yakalayacak.

Elif Gökalp’in sunduğu, beIN SPORTS’un tecrübeli spikerleri Yalçın Çetin, Gökhan Telkenar ve Güntekin Onay’ın jüri koltuğunda oturduğu ‘Kolaysa Anlat’, 27 Mayıs Perşembe günü saat 22.30’da beIN SPORTS HD1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.