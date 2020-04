Son dakika... Bu zorlu dönemde mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için tüm eğlence içeriklerini erişime açan Türk futbolunun resmi yayıncısı Digiturk, spor paketi üyelerine yeni bir imkan daha sunarak taraftara destek oluyor.

Bugünden itibaren Digiturk spor paketi üyeleri, alt paket üzerinden fatura ödeyebilecek. Böylece, spor karşılaşmalarının ertelendiği bu dönemde, spor içeriği için yaptıkları ödemeyi 2 ay boyunca dondurarak maddi yüklerini önemli ölçüde hafifletebilecekler. Taahhütlerini 2 ay uzatarak bu imkandan yaralanmak isteyen Digiturk üyelerinin müşteri hizmetlerini arayıp başvurması yeterli olacak. Digiturk müşteri hizmetleri ekibi, bu imkandan yararlanmak isteyen üyelere farklı öneriler de sunarak kendileri için en uygun seçeneği tercih etmelerini sağlayacak.

Spor paketi üyelerine sunulan bu yeni imkan, Digiturk’ün iki hafta önce toplumsal dayanışma amacıyla mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara sunduğu fırsatların bir devamı niteliğinde. Digiturk birkaç gün önce, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, tüm dizi ve film kanallarını spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açmış, eğlence içeriklerine de daha fazla üyenin erişmesini sağlamıştı. Ayrıca beIN CONNECT'e yeni üye olan herkese tüm eğlence içeriklerini 1 ay boyunca ücretsiz izleyebilme hakkı tanımıştı. Digiturk'ün bu zorlu dönemde üyelerine sunduğu tüm imkanlar, Türkiye’nin en iyi içeriğine benzersiz erişim fırsatı sağlıyor.

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin açıklamasında, “Herkes için oldukça zorlu geçen ve yayıncılık endüstrisini pek çok sektörden daha fazla etkileyen bu dönemde, Türkiye'deki üyelerimizi önceliklerimiz arasında ilk sıraya koyarak onlara, elimizden gelenin en iyisini sunuyoruz. Bugün açıkladığımız paket dondurma hakkı ve daha önce açıkladığımız eğlence içeriğine daha fazla ve ücretsiz erişim gibi imkanlar, üyelerimize farklı seçenekler sağlıyor. İyi günlerde olduğu kadar kötü günlerde de üyelerimizin yanında olmak istiyoruz. Teknik servislerimiz ve bayilerimiz bu zorlu dönemde üyelerimize kesintisiz hizmet vermek için büyük bir özveriyle, onların güvenliği ve rahatı için tüm tedbirleri alarak çalışmaya devam ediyorlar. Ayrıca, tüm Digiturk ailesi ile gurur duyuyorum; çünkü Türk futbolu başta olmak üzere dünyanın önde gelen spor organizasyonları tamamen durmuşken üyelerimize, mümkün olan en iyi içeriği mümkün olan en iyi fiyatlarla sunmak için kimse onlar kadar hızlı hareket edemezdi” dedi.

Evden çalışma ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi zorluklara rağmen Digiturk personeli, popüler spor programları ve özel röportajlarla birlikte sezonun en çok izlenen Süper Lig, Şampiyonlar Ligi,Avrupa Ligi, Serie A, Ligue 1 ve Euroleague karşılaşmalarının tekrarlarını beIN SPORTS kanallarından yayınlanmak için 24 saat kesintisiz çalışmaya devam ediyor. Digiturk ayrıca, özel spor programlarının yanı sıra dizi, film, belgesel, yaşam ve çocuk programları ile eğlence içeriği pazarında da liderliğini sürdürüyor ve zengin televizyon izleme deneyimi sunuyor.

SPOR

Sezonun en çok izlenen Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Serie A, Ligue 1 ve Euroleague karşılaşmalarının tekrarları beIN SPORTS kanallarından yayınlanıyor.

beIN MANŞET haftanın her günü yayınlanıyor

“İyi Akşamlar İstanbul” haftanın her günü yayınlanıyor

“beIN Wellness” isimli yeni spor programı yayınlanıyor.

Ulusal çapta düzenlenen maç spikeri yarışmasına ilişkin “Kolaysa Anlat” programı beIN SPORTS HD1 ve beIN SPORTS HABER’de yayınlanıyor.

beIN SPORTS’un özel programlarının en çok izlenen bölümlerinin tekrarlarına yayın akışlarında yer veriliyor.

beIN SPORTS HABER kanalı Koronavirüs’ün spor dünyasına ve ekonomisine etkilerine ilişkin güncel haberleri yayınlamayı sürdürüyor.